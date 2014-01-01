Диаметр [мм] 430

Запчасть корзина сцепления Скания представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 113012. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280103KM, 042094, 083201000762, 10571207, 113011, 1420232200, 1430252100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корзина сцепления Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.