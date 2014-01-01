Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 38,1

Запчасть цилиндр сцепления 4-серия представлена по производителю DT с артикулом 1.13008. У данной детали есть аналоги с номерами: 113008, 300742, 63568, 3676, KN3801736, 1355979, 1532517. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления 4-серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.