|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113007
|Наименование
|Рабочий цилиндр сцепления Scania 2/3-серии (1361 136) DT
|для оригинального номера
|1361136
|Вес [г]
|460
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|25,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Рабочий цилиндр сцепления Scania 2/3-серии (1361 136) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 113007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита