Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 25,4

Запчасть рабочий цилиндр сцепления Скания 2/3-серии (1361 136) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.13007. У данной детали есть аналоги с номерами: 0802000, 096075, 113007, 1361136, 1361136, 22400008, 23K005. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рабочий цилиндр сцепления Скания 2/3-серии (1361 136) DT, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.