Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 113005 Наименование Накладка педали сцепления/торм Вес [г] 33 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть накладка педали сцепления/торм представлена по производителю DT с артикулом 1.13005. У данной детали есть аналоги с номерами: 310935, 100510. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка педали сцепления/торм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.