|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|113004
|Наименование
|Цилиндр сцепления главный 92-143 CH1115437-4256
|для оригинального номера
|1105332
|Вес [г]
|872
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|25,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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