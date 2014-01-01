Длина [мм] 1014 Ширина [мм] 700 Высота [мм] 670 Объем [л] 400

Запчасть бак топливный Скания 4/R 1014х700х670 V=400 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.12775. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бак топливный Скания 4/R 1014х700х670 V=400, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.