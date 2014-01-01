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Болт, удерживающая лента - топливный бак артикул 112519 DT SPARE PARTS в Алматы

112519 DT SPARE PARTS Болт, удерживающая лента - топливный бак
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 112519
Наименование Болт, удерживающая лента - топливный бак
Вес [г] 86
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 10,5
Наружный диаметр [мм] 18
Длина [мм] 50

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Болт, удерживающая лента - топливный бак производителя DT SPARE PARTS с артикулом 112519 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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