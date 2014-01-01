|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|112517
|Наименование
|Болт, удерживающая лента - топливный бак
|Вес [г]
|120
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр 1 [мм]
|18
|Наружный диаметр 2 [мм]
|14
|Длина [мм]
|74
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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