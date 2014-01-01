Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 112470 Наименование Трубка топливная, ком-кт 1-6 цилиндр DC1107/DSC1201/02 Scania 4 серия Вес [г] 1360 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть трубка топливная ком-кт 1-6 цилиндр DC1107/DSC1201/02 Скания 4 серия представлена по производителю DT с артикулом 1.12470. У данной детали есть аналоги с номерами: 112470 Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка топливная ком-кт 1-6 цилиндр DC1107/DSC1201/02 Скания 4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.