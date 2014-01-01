Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 112441 Наименование Трубка топливная Скания 3 серии двигатель DSC11 высокого давления 4-6 цилиндр Вес [г] 610 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть трубка топливная Скания 3 серии двигатель DSC11 высокого давления 4-6 цилиндр представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.12441. У данной детали есть аналоги с номерами: 0413022, 0986018950, 0986018950090, 1110068, 112441, 112441, 1302531. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трубка топливная Скания 3 серии двигатель DSC11 высокого давления 4-6 цилиндр, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.