Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 112440 Наименование Топливные трубки Скания DSC11/DTC11 3 шт. на 1-3 цилиндр Вес [г] 522 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть топливные трубки Скания DSC11/DTC11 3 шт. на 1-3 цилиндр представлена по производителю DT с артикулом 1.12440. Применяется на 83, 93, 113, 143, Скания 3 серии. С двигателями DT12.11, DSC11. У данной детали есть аналоги с номерами: 0413021, 1110069, 112440, 112440, 1302530, 1382075. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить топливные трубки Скания DSC11/DTC11 3 шт. на 1-3 цилиндр, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.