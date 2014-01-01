Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 112431 Наименование Трубка топливная, Комплект 4-6 цилиндр; Scania 2/3 Series 1.12431, DT Вес [г] 645 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть трубка топливная Комплект 4-6 цилиндр; Скания 2/3 Серия 1.12431 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.12431. У данной детали есть аналоги с номерами: 112431, 365488. Трубки топливные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка топливная Комплект 4-6 цилиндр; Скания 2/3 Серия 1.12431 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трубки топливные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.