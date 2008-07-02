Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 112400 Наименование Трубка топливная Комплект 1-3 цилиндр; DS 9 05, DSC 9 02/07/08/09 1.12400 Вес [г] 550 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть трубка топливная Комплект 1-3 цилиндр; DS 9 05 DSC 9 02/07/08/09 1.12400 представлена по производителю DT с артикулом 1.12400. У данной детали есть аналоги с номерами: 112400, 1104964. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка топливная Комплект 1-3 цилиндр; DS 9 05 DSC 9 02/07/08/09 1.12400 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.