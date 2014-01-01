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Кольцо уплотнительное Скания 4 серии топливной рампы 1.12269 артикул 112269 DT SPARE PARTS в Алматы

112269 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное Скания 4 серии топливной рампы 1.12269
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 112269
Наименование Кольцо уплотнительное Скания 4 серии топливной рампы 1.12269
Вес [г] 0,8
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 10
Внутренний диаметр 2 (мм) 13,5
Толщина [мм] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное Скания 4 серии топливной рампы 1.12269 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 112269 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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