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Перепускной клапан артикул 112219 DT SPARE PARTS в Алматы

112219 DT SPARE PARTS Перепускной клапан
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 112219
Наименование Перепускной клапан
Вес [г] 43
Гарантия 2 года гарантии
Перепускное давление [бар] 1,8
Размер резьбы M14 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Перепускной клапан производителя DT SPARE PARTS с артикулом 112219 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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