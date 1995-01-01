|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|112195
|Наименование
|Регулятор давления топлива Скания 4 серия двигатель D12 1995-2005 г.в. 1428797
|Тип клапана
|Клапан ограничения давления
|Вес [г]
|65
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Регулятор давления топлива Скания 4 серия двигатель D12 1995-2005 г.в. 1428797 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 112195 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита