|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|112109
|Наименование
|Уплотняющее кольцо вала, топливный насос высокого давления
|Вес [г]
|8
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|42
|Высота 1 [мм]
|6
|Высота 2 [мм]
|6,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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