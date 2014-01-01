Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 112060 Наименование Трубка топливная к-т Вес [г] 875 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть трубка топливная к-т представлена по производителю DT с артикулом 1.12060. У данной детали есть аналоги с номерами: 112060, 112060, V1DK28B7, 1601318CS, 161150CO, 1R14706, 1R14706EU. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка топливная к-т на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.