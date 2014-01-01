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Патрубок масляной горловины Scania артикул 111775 DT SPARE PARTS в Алматы

Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 111775
Наименование Патрубок масляной горловины Scania
Вес [г] 444
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 30
Шланг масляный для автомобилей Скания 5 серия d=30 мм. Применяется на Скания 5 серии, Scania P G R T серии, Скания Г П Р Т серии. Двигатель DC12. Производитель: DT SPARE PARTS, Артикул: 111775, Тип детали: запчасти двигателя, система смазки. Дубликаты и аналоги с номерами: 1400420, 111775. Патрубок Скания в Алматы с быстрой доставкой по Казахстану в день обращения
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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