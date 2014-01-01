Внутренний диаметр 30

Шланг масляный для автомобилей Скания 5 серия d=30 мм. Применяется на Скания 5 серии, Scania P G R T серии, Скания Г П Р Т серии. Двигатель DC12. Производитель: DT SPARE PARTS, Артикул: 111775, Тип детали: запчасти двигателя, система смазки. Дубликаты и аналоги с номерами: 1400420, 111775. Патрубок Скания в Алматы с быстрой доставкой по Казахстану в день обращения