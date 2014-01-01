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Соединитель DT 111750 артикул 111750 DT SPARE PARTS в Алматы

111750 DT SPARE PARTS Соединитель DT 111750
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 111750
Наименование Соединитель DT 111750
Вес [г] 38
Гарантия 2 года гарантии
Ø трубы [мм] 8
Размер резьбы M12 x 1,5
Запчасть соединитель DT 111750 представлена по производителю DT с артикулом 111750. У данной детали есть аналоги с номерами: 111750 Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия соединитель DT 111750 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные переключатели с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Соединитель DT 111750 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 111750 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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