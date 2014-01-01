Внутренний диаметр 31,8 Длина [мм] 152

Запчасть гС Патрубок системы охлаждения x1 Голаз Scan DT представлена по производителю DT с артикулом 1.11643. У данной детали есть аналоги с номерами: 111643 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гС Патрубок системы охлаждения x1 Голаз Scan DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.