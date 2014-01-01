Внутренний диаметр 55

Запчасть патрубок радиатора 1.11641 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.11641. У данной детали есть аналоги с номерами: 111641, 111641, 300405, 1444944. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора 1.11641 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.