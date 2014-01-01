Внутренний диаметр 1(мм) 48 Внутренний диаметр 2 (мм) 55

Запчасть патрубок системы охлаждения Скания 4-ser. представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.11640. У данной детали есть аналоги с номерами: 1497243, 601309. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок системы охлаждения Скания 4-ser., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.