Внутренний диаметр 56

Запчасть патрубок радиатора 1-изг. Скания представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 111639. У данной детали есть аналоги с номерами: 1446228, 1755953. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора 1-изг. Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.