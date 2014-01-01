Внутренний диаметр 1(мм) 24 Внутренний диаметр 2 (мм) 31

Запчасть патрубок радиатора представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.11638. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.