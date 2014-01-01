Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 100 Наружный диаметр [мм] 107 Длина [мм] 180

Запчасть патрубок интеркулера Скания P/R-Серия 1.11618 представлена по производителю DT с артикулом 1.11618. У данной детали есть аналоги с номерами: 111618, 1809771, 300401, 10402250, 1442579, BK8710004, 65002. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера Скания P/R-Серия 1.11618 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.