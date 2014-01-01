Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55,5

Если вы хотите купить патрубок радиатора Скания-4/P/R/G DC16, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 111617. У данной детали есть аналоги с номерами: 040438, 1422499. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.