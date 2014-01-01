Внутренний диаметр 57

Запчасть патрубок системы охлаждения Скания 4/R-ser. представлена по производителю DT с артикулом 1.11615. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок системы охлаждения Скания 4/R-ser., просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.