|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|111614
|Наименование
|Патрубок верхний от радиатора к термостату d=55 L=580 Scania 94-144 1.11614
|для оригинального номера
|1449431
|Вес [г]
|686
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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