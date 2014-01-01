Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55

Запчасть патрубок верхний от радиатора к термостату d=55 L=580 Скания 94-144 1.11614 представлена по производителю DT с артикулом 1.11614. У данной детали есть аналоги с номерами: 111614, 111569, 601310, 1376293, 1394522, 1449431, 0440092. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок верхний от радиатора к термостату d=55 L=580 Скания 94-144 1.11614 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.