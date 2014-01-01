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Патрубок интеркуллера 88х140 артикул 111600 DT SPARE PARTS в Алматы

111600 DT SPARE PARTS Патрубок интеркуллера 88х140
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 111600
Наименование Патрубок интеркуллера 88х140
Вес [г] 202
Гарантия 2 года гарантии
Производительность турбокомпрессора Горячая сторона
Внутренний диаметр 90
Длина [мм] 140
Запчасть патрубок интеркуллера 88х140 представлена по производителю DT с артикулом 1.11600. У данной детали есть аналоги с номерами: 111600, 10400025, 10400025NBS, 10400250, 146136, 111045, 620000. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркуллера 88х140 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок интеркуллера 88х140 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 111600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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