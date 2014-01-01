Производительность турбокомпрессора Горячая сторона Внутренний диаметр 90 Длина [мм] 140

Запчасть патрубок интеркуллера 88х140 представлена по производителю DT с артикулом 1.11600. У данной детали есть аналоги с номерами: 111600, 10400025, 10400025NBS, 10400250, 146136, 111045, 620000. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркуллера 88х140 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.