|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|111600
|Наименование
|Патрубок интеркуллера 88х140
|Вес [г]
|202
|Гарантия
|2 года гарантии
|Производительность турбокомпрессора
|Горячая сторона
|Внутренний диаметр
|90
|Длина [мм]
|140
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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