Внутренний диаметр 9,3

Если вы хотите купить патрубок Скания (радиатора), просто позвоните нам! Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 111597. У данной детали есть аналоги с номерами: 040331, 1376896, 605810. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.