Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 10

Если вы хотите купить патрубок системы охлаждения Скания 10x10x540 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.11593. У данной детали есть аналоги с номерами: 040406, 1376895, 302362, 56737, 605815, C137. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.