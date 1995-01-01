Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55

Запчасть патрубок радиатора Скания 4-серии (1995-2005) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.11587. У данной детали есть аналоги с номерами: 0440093, 1341729. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Скания 4-серии (1995-2005), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.