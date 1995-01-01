|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|111587
|Наименование
|Патрубок радиатора Скания 4-серии (1995-2005)
|для оригинального номера
|1341729
|Вес [г]
|724
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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