Внутренний диаметр 45

Запчасть патрубок 1.11586 Diesel Technic представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.11586. У данной детали есть аналоги с номерами: 612010 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок 1.11586 Diesel Technic, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.