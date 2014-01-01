Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55

Запчасть Патрубок Скания представлена по производителю DT с артикулом 111584. У данной детали есть аналоги с номерами: 601405, PM1529007, 040405, 1377332, 1447198, 1529007. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.