Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55

Запчасть патрубок радиатора нижний к помпе d=55 Скания 94-144 1.11582 представлена по производителю DT с артикулом 1.11582. У данной детали есть аналоги с номерами: 111582 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора нижний к помпе d=55 Скания 94-144 1.11582, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.