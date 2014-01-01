Внутренний диаметр 1(мм) 19 Внутренний диаметр 2 (мм) 30,5

Запчасть патрубок системы охлаждения Скания 4 серия 1.11581 представлена по производителю DT с артикулом 1.11581. У данной детали есть аналоги с номерами: 040424, 0440109, 111581, 1376949, 605820, PM1545116. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок системы охлаждения Скания 4 серия 1.11581, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.