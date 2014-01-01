Внутренний диаметр 1(мм) 30,5 Внутренний диаметр 2 (мм) 33

Запчасть патрубок радиатора к термостату 31x34x410 Скания 4ser. P/R/T 1.11576 представлена по производителю DT с артикулом 1.11576. У данной детали есть аналоги с номерами: 111576, 1375874, 111616, 606405, 1426194. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора к термостату 31x34x410 Скания 4ser. P/R/T 1.11576 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.