Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55

Запчасть патрубок системы охлаждения Скания 4 серия представлена по производителю DT с артикулом 1.11575. У данной детали есть аналоги с номерами: 040393, 1376226, 0440100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок системы охлаждения Скания 4 серия, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.