Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55

Запчасть патрубок системы охлаждения Скания 4 серия представлена по производителю DT с артикулом 1.11574. У данной детали есть аналоги с номерами: 111574, 1384464, 618408. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок системы охлаждения Скания 4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.