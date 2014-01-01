Внутренний диаметр 1(мм) 19 Внутренний диаметр 2 (мм) 31

Запчасть патрубок радиатора Скания 1.11571 представлена по производителю DT с артикулом 1.11571. У данной детали есть аналоги с номерами: 111571, 605805, 040432, 1380621, 1448384, 1531776, 1545116. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора Скания 1.11571 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.