Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 31,5 Внутренний диаметр 2 (мм) 56

Запчасть патрубок радиатора Скания 2/3 Серия представлена по производителю DT с артикулом 1.11555. У данной детали есть аналоги с номерами: 111555, 619203, 1351078. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора Скания 2/3 Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.