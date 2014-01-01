Внутренний диаметр 76 Длина [мм] 69

Запчасть Патрубок турбокомпрессора представлена по производителю DT с артикулом 111549. У данной детали есть аналоги с номерами: 041274, 312965, 373210, 0414016. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.