|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|111548
|Наименование
|Патрубок турбины Scania 2/3 Series (ø65xø73x73) 1.11548
|Вес [г]
|71
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|65
|Длина [мм]
|75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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