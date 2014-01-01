Внутренний диаметр 65 Длина [мм] 75

Запчасть патрубок турбины Скания 2/3 Серия (ø65xø73x73) 1.11548 представлена по производителю DT с артикулом 1.11548. У данной детали есть аналоги с номерами: 111548, 1110052, 619601, PM375527, 041273, 285546, 375527. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок турбины Скания 2/3 Серия (ø65xø73x73) 1.11548 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.