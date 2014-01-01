Внутренний диаметр 55 Длина [мм] 71

Запчасть патрубок системы охлаждения Скания представлена по производителю DT с артикулом 1.11531. У данной детали есть аналоги с номерами: 111531, 1305644, 040449, 1375602. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок системы охлаждения Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.