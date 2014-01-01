Внутренний диаметр 31 Длина [мм] 356

Запчасть патрубок радиатора Скания 2/3 Серия GPR 92 GPR 93 PR 113 RT 143 D=31 mm L=356 mm представлена по производителю DT с артикулом 1.11527. У данной детали есть аналоги с номерами: 111527, 111527, 111054, 603900, 031106, 1381926, 270142. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора Скания 2/3 Серия GPR 92 GPR 93 PR 113 RT 143 D=31 mm L=356 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.