|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|111505
|Наименование
|патрубок 1.11505 DT
|для оригинального номера
|387993
|Вес [г]
|731
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|31,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|56
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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