Внутренний диаметр 1(мм) 22 Внутренний диаметр 2 (мм) 55

Запчасть патрубок радиатора. Скания 2/3 Серия DSC11 1.11503 представлена по производителю DT с артикулом 111503. У данной детали есть аналоги с номерами: 111503, 63180, 619200, 382983. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора. Скания 2/3 Серия DSC11 1.11503 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.