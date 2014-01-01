Внутренний диаметр 1(мм) 21,8 Внутренний диаметр 2 (мм) 30,5

Запчасть патрубок радиатора. Скания 2/3 Серия 1.11502 представлена по производителю DT с артикулом 111502. У данной детали есть аналоги с номерами: 111502, 382985. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора. Скания 2/3 Серия 1.11502 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.