Производитель / Поставщик DPH № Производителя 1519651 Наименование Седло клапана впускного D12C/D/DXI12 Volvo FH/FM/Magnum DXI12

Запчасть седло клапана впускного D12C/D/DXI12 Вольво FH/FM/Магнум DXI12 представлена по производителю DPH с артикулом 1519651. У данной детали есть аналоги с номерами: 1519651 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия седло клапана впускного D12C/D/DXI12 Вольво FH/FM/Магнум DXI12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DPH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.